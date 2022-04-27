НБУ у квітні "надрукував" 50 мільярдів гривень

Національний банк у квітні здійснив емісію 50 млрд грн шляхом купівлі військових облігацій на відповідну суму.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таким чином, на 28 квітня портфель військових облігацій у власності Національного банку становитиме 70 млрд грн.

Зростання обсягів викупу військових облігацій Національним банком у квітні насамперед пояснюється збільшенням потреб бюджету на тлі запроваджених податкових змін та нижчими обсягами міжнародного фінансування.

"На відміну від березня доходи бюджету не підтримували дострокова сплата податків бізнесом і перерахування дивідендів державними компаніями", – йдеться у роз’ясненні НБУ. Регулятор нагадв, що за оцінками Міністерства фінансів, потреби бюджету становлять близько 5 млрд дол на місяць.

При цьому механізм емісії гривні Нацбанком через купівлю ОВДП використовується лише для фінансування критичних видатків уряду за залишковим принципом.

"Позиція центробанку щодо фінансування незмінна – підтримка з боку НБУ не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду", – наполягає регулятор. Відтак він закликає нарощувати залучення через облігації коштів банків. Банківська система від початку війни збільшила ліквідність на 72 млрд грн до понад 230 млрд грн і відтак має потенціал до суттєвого збільшення їх портфеля.

Нагадуємо:

В умовах воєнного стану регулятор з 8 березня отримав можливість купувати цінні папери уряду на первинному ринку для протидії російській агресії.