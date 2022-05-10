"Плюс" 5 миллиардов в бюджет - Минфин продал очередной выпуск военных облигаций

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Министерство финансов на аукционе 10 мая продало военные облигации на сумму 4,7 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Инвесторам предложено 3 выпуска гривневых облигаций. Срок погашения и ставки по бумагам были такими:

3 месяца с доходностью 9,5%;

6 месяцев с доходностью 10%;

1,5 года с доходностью 11,5%.

Наибольший спрос сосредоточен на бумагах в полгода, от продажи которых привлечено 3,4 млрд грн.

В Минфине отметили, что в течение недели произошло рекордное увеличение вкладчиков среди граждан и бизнеса за все время проведения аукционов – с 11,8 тысячи до 43,3 тысяч.

На 9 мая объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышал 4,6 млрд грн, 45,7 млн долл. и 25,6 млн евро, а нерезидентов – 66,7 млн грн.

Напоминаем:

Около 1 тысячи юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд. грн. от погашения первого выпуска военных облигаций.

Национальный банк в апреле провел эмиссию 50 млрд грн путем покупки военных облигаций на соответствующую сумму, и 10 мая купила бумаг еще на 30 млрд грн.

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