Российский танкерный гигант "Совкомфлот" продал 20 судов для погашения долгов – FT

Крупнейшая в России судоходная компания "Совкомфлот" продала не менее 20 судов, чтобы расплатиться с кредиторами и избежать дефолта.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская госкомпания продала шестую часть своего флота. По словам источников, компания завершила продажу не менее 20 судов.

Дефолт по долговым обязательствам и появление проблемных кредитов на балансе помешали бы репутации компании среди кредиторов и крупных нефтяных компаний, включая Shell и Total, арендующие ее суда, говорят собеседники издания в отрасли.

При этом покупателем четырех СПГ-танкеров "Совкомфлота", в продаже которых принимал участие нидерландский банк ING, стала компания Eastern Pacific Shipping израильского миллиардера Идана Офера.

Еще четыре судна, по информации газеты, теперь контролируются компаниями, основанными греческим магнатом Эвангелосом Маринакисом, владельцем футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест".

ING получила право собственности на часть кораблей "Совкомфлота", чтобы покупатели могли взаимодействовать с банком, а не ранее попавшей под санкции Британии, ЕС и Австралии и США.

Несмотря на сжатые сроки продажи, цена за четыре газовоза была близка к их рыночной стоимости $700 млн, а суда вскоре арендовал первоначальный фрахтователь – британская Shell, пишет FT.

По данным источников газеты, всего на продажу выставили около 40 судов, а в будущем ожидаются новые сделки.

Собственный и зафрахтованный флот компании, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна общим дедвейтом более 11,7 млн тонн, говорилось на сайте компании в апреле.

Ранее Lloyd's List сообщал, что "Совкомфлот" хочет продать в одну треть своего флота.

Напомним:

Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций Запада заключил соглашения о продаже около десятка судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что "Совкомфлот" намерен продать "возрастной" флот и суда, эксплуатация которых ограничена из-за введенных против российского флота санкций.

Российский государственный танкерный оператор "Совкомфлот" не смог выплатить 26 апреля платеж по евробондам из-за санкций ЕС и Великобритании.

Российский государственный танкерный оператор "Совкомфлот" из-за санкций планирует закрыть свой кипрский офис, предоставляющий финансовые и бухгалтерские услуги группе.

Ранее "Совкомфлот" попал под санкции ЕС и Великобритании.

Экономическая правда