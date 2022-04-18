Российский "Совкомфлот" планирует закрыть офис на Кипре из-за санкций – медиа

Российский государственный танкерный оператор "Совкомфлот" из-за санкций планирует закрыть свой кипрский офис, предоставляющий финансовые и бухгалтерские услуги группе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника, офис может закрыться до 15 мая, а "Совкомфлот" может перенести функции и задачи кипрского офиса в азиатскую страну.

"Центр финансового управления группы – Sovcomflot Cyprus Limited – был создан в 2005 году, говорится на сайте СКФ. Компания обеспечивает финансовый менеджмент, бухгалтерский учет и подготовку консолидированной отчетности", – отмечает агентство.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших операторов танкерного флота в мире.

"Совкомфлот" станет второй крупной российской компанией, которая закроется на Кипре – после того, как российский банк ВТБ в конце марта продал свою долю в кипрской "дочке".

Ранее "Совкомфлот" попал под санкции ЕС и Великобритании.

Экономическая правда