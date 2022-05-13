Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций продал около десяти судов – WSJ

Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций Запада заключил соглашения о продаже около десятка судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская госкомпания работает над погашением кредитов западным банкам, прекращая деловые связи для соблюдения санкций.

Так, один из крупнейших в мире операторов танкеров продал 5 танкеров дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping.

Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, ставшему владельцем судов.

Российская компания также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, говорят собеседники газеты.

По их словам, конечные владельцы некоторых судов, которые продаются, могут быть неизвестны в течение некоторого времени, а часть сделок, скорее всего, пройдет через подставные компании.

Судоходные брокеры заявили, что некоторые из проданных судов изменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы быть застрахованными.

В воскресенье, 15 мая, приходит крайний срок для компаний в ЕС, чтобы прекратить деловые связи с Россией.

До этого срока западные банки могут получать деньги от российских компаний на погашение кредитов. "Совкомфлот" владеет и управляет 122 судами, включая нефтяные танкеры, газовозы и ледоколы.

Ранее Lloyd's List сообщал, что "Совкомфлот" хочет продать до одной трети своего флота.

Напомним:

Сообщалось, что "Совкомфлот" намерен продать "возрастной" флот и суда, эксплуатация которых ограничена из-за введенных против российского флота санкций.

Российский государственный танкерный оператор "Совкомфлот" не смог выплатить 26 апреля платеж по евробондам из-за санкций ЕС и Великобритании.

Российский государственный танкерный оператор "Совкомфлот" из-за санкций планирует закрыть свой кипрский офис, предоставляющий финансовые и бухгалтерские услуги группе.

Ранее "Совкомфлот" попал под санкции ЕС и Великобритании.

Экономическая правда