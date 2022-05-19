Угроза стагфляции в мировой экономике, помощь Украине: итоги дня

Об убытках. За неделю сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол.

О помощи. США предоставят Украине дополнительные 215 млн долларов в виде экстренной продовольственной помощи, чтобы помочь стране преодолеть гуманитарный кризис, вызванный вторжением России.

На встрече стран Большой Семерки и международных финансовых институций в четверг было согласовано выделение для Украины 18,4 млрд долл. для финансирования бюджета на ближайшие три месяца.

Об экономической ситуации. Мировая экономика все больше подвергается угрозе стагфляции, напоминающей испытания 1970-х годов, которая является проблемой для мировых финансовых руководителей, преодолевающих последствия войны в Украине.

О санкциях. Британия объявила о новых санкциях, направленных на авиационный сектор России, затем под блокировку активов попал "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и авиалинии "Россия".