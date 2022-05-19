На встрече G7 планируют согласовать 18,4 миллиарда долларов для Украины – СМИ

На встрече стран Великой Семерки и международных финансовых институций в четверг было согласовано выделение для Украины 18,4 млрд долл. для финансирования бюджета на ближайшие три месяца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике.

"Мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда долларов, объявленных накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу", – заявляют министры финансов и руководители центральных банков G7 в проекте документа.