Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

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Мировая экономика все больше поддается угрозе стагфляции, напоминающей испытание 1970-х годов, что является проблемой для мировых финансовых руководителей, преодолевающих последствия войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

В условиях резкого замедления экономики Китая и обещания Федеральной резервной системы подавить инфляцию, вытекающие из этого опасности усиливаются.

Министры финансов и руководители центральных банков G7 прямо выражают обеспокоенность тем, что стагфляцию больше нельзя остановить.

"Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции в сочетании с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции", – заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Это последовало за комментариями его коллеги из США, министра финансов Джанет Йеллен, о том, что "более высокие цены на продукты питания и энергоносители вызывают стагфляционные эффекты, а именно снижают производство и расходы и повышают инфляцию во всем мире".

Пагубная тройная комбинация растущей инфляции, замедления роста и растущей безработицы – это наихудший сценарий для центральных банков и законодателей, которым придется выбирать, с какой болезнью бороться, пишет издание. Цены являются главной заботой политиков, даже если эта битва сдержит спрос и повысит безработицу.

Хотя перспективы глобальной рецессии остаются низкими, по крайней мере в этом году, темпы событий застают политиков и инвесторов врасплох, поскольку финансовые рынки падают, а прогнозы роста продолжают пересматриваться в сторону понижения.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока не появятся "четкие и убедительные" доказательства того, что инфляция отступает.

Тем временем рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума, и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что рост цен на продукты питания может иметь "апокалиптические" последствия для всего мира.

Индекс S&P 500 упал на 4% 18 мая, что стало самым большим однодневным падением с 2020 года. Его падение на 17% с начала года – худшее начало года с 1940-х годов.

Самый большой шок исходит от Китая, где аналитики продолжают снижать свои прогнозы. Standard Chartered, Goldman Sachs Group и Citigroup снизили прогнозы роста на этой неделе, как и Bloomberg Economics, который теперь прогнозирует рост всего на 2% в течение года по сравнению с предыдущим прогнозом 3,6%.