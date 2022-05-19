Все разделы
Укр / Рус

Прямой ущерб Украины, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов.

Четверг, 19 мая 2022, 11:45 - Дана Гордийчук

За неделю, закончившуюся 18 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 3,1 млрд долларов.

Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и через неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн. квадратных метров жилья.

Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд. дол.

Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.

Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94.5 тысячи – или 1,43 млрд долларов.

Прямі втрати України від пошкодження фізичної інфраструктури

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Житлові будинки, млн кв. метрів

38.6

$33 877

Дороги, тис. км

23.8

$29 879

Активи підприємств, одиниць

219

$10 709

Цивільні аеропорти, одиниць

12

$6 817

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

н/д

$3 676

Заклади охорони здоров'я

574

$1 087

Мости та мостові переходи

295

$1 646

Легкові автомобілі, тис. од

94.5

$1 434

Заклади середньої та вищої освіти

1 067

$1 437

Земельний фонд, тис. га

4.7

$1 108

Порти та портова інфраструктура

2

$ 622

Військові аеродроми

12

$ 468

Адміністративні будівлі

92

$ 503

Дитячі садочки

591

$ 479

Релігійні споруди

108

$ 720

Культурні споруди

179

$ 458

Торгові центри

19

$ 329

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$ 300

Складська інфраструктура

169

$ 276

Нафтобази

28

$ 227

Інше

$1 368

РАЗОМ

$97 420

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатить", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".

ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

инфрастуктура война
Материалы по теме
Восстановление Украины после войны: кто, как и за чьи деньги 19 мая 2022, 08:11
Во Львове утвердили новые стандарты строительства жилья 15 мая 2022, 14:48
Жилье, мосты, дороги: каким должен быть план восстановления для Украины 2 мая 2022, 17:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте