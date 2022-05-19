Прямой ущерб Украины, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов.
За неделю, закончившуюся 18 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 3,1 млрд долларов.
Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и через неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн. квадратных метров жилья.
Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд. дол.
Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.
Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94.5 тысячи – или 1,43 млрд долларов.
|
Прямі втрати України від пошкодження фізичної інфраструктури
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг, одиниць
|
Загальні втрати, млн. дол.США
|
Житлові будинки, млн кв. метрів
|
38.6
|
$33 877
|
Дороги, тис. км
|
23.8
|
$29 879
|
Активи підприємств, одиниць
|
219
|
$10 709
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
12
|
$6 817
|
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
|
н/д
|
$3 676
|
Заклади охорони здоров'я
|
574
|
$1 087
|
Мости та мостові переходи
|
295
|
$1 646
|
Легкові автомобілі, тис. од
|
94.5
|
$1 434
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
1 067
|
$1 437
|
Земельний фонд, тис. га
|
4.7
|
$1 108
|
Порти та портова інфраструктура
|
2
|
$ 622
|
Військові аеродроми
|
12
|
$ 468
|
Адміністративні будівлі
|
92
|
$ 503
|
Дитячі садочки
|
591
|
$ 479
|
Релігійні споруди
|
108
|
$ 720
|
Культурні споруди
|
179
|
$ 458
|
Торгові центри
|
19
|
$ 329
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$ 300
|
Складська інфраструктура
|
169
|
$ 276
|
Нафтобази
|
28
|
$ 227
|
Інше
|
$1 368
|
РАЗОМ
|
$97 420
Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.
Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатить", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".
ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.
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