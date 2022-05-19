Прямой ущерб Украины, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов.

За неделю, закончившуюся 18 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 3,1 млрд долларов.

Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и через неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн. квадратных метров жилья.

Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд. дол.

Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.

Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94.5 тысячи – или 1,43 млрд долларов.

Прямі втрати України від пошкодження фізичної інфраструктури Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Житлові будинки, млн кв. метрів 38.6 $33 877 Дороги, тис. км 23.8 $29 879 Активи підприємств, одиниць 219 $10 709 Цивільні аеропорти, одиниць 12 $6 817 Залізнична інфраструктура та рухомий склад н/д $3 676 Заклади охорони здоров'я 574 $1 087 Мости та мостові переходи 295 $1 646 Легкові автомобілі, тис. од 94.5 $1 434 Заклади середньої та вищої освіти 1 067 $1 437 Земельний фонд, тис. га 4.7 $1 108 Порти та портова інфраструктура 2 $ 622 Військові аеродроми 12 $ 468 Адміністративні будівлі 92 $ 503 Дитячі садочки 591 $ 479 Релігійні споруди 108 $ 720 Культурні споруди 179 $ 458 Торгові центри 19 $ 329 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $ 300 Складська інфраструктура 169 $ 276 Нафтобази 28 $ 227 Інше $1 368 РАЗОМ $97 420

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатить", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".