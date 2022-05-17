Bloomberg: США намерены заблокировать возможность выплат РФ по госдолгу

Администрация Байдена готова полностью заблокировать способность России платить держателям облигаций США, этот шаг может приблизить ее к дефолту.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников издания, ожидается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов аннулирует действие общей лицензии, срок действия которой истекает 25 мая.

По их словам, этом опустошит казну Москвы и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение.

Однако по сообщению издания, Минфин еще не принял окончательного решения.

Напоминаем:

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.