Дефолт РФ снова отменяется: погасили евробонды в долларах

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Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.

Об этом сообщило Министерство финансов России.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. По первому выпуску 70% долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

У России было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту – в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций выполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", – добавило министерство РФ.

Напоминаем:

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.