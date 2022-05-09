За тиждень кількість вкладників у воєнні облігації побільшало на понад 30 тисяч

Минулого тижня кількість вкладників у воєнні облігації серед громадян та бізнесу збільшилася з 11,8 до 43,3 тисяч.

Про це повідомляє НБУ

"Рекордне зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм НБУ, біржами та центральним контрагентом", - пояснили у регуляторі.

Також там це пов'язують з введенням напередодні нових модернізованих сервісів API-взаємодії системи "Депозитарій НБУ".

Нагадуємо:

Станом на 9 травня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.