За тиждень кількість вкладників у воєнні облігації побільшало на понад 30 тисяч
Понеділок, 9 травня 2022, 21:39 -
Минулого тижня кількість вкладників у воєнні облігації серед громадян та бізнесу збільшилася з 11,8 до 43,3 тисяч.
Про це повідомляє НБУ
"Рекордне зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм НБУ, біржами та центральним контрагентом", - пояснили у регуляторі.
Також там це пов'язують з введенням напередодні нових модернізованих сервісів API-взаємодії системи "Депозитарій НБУ".
Нагадуємо:
Станом на 9 травня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.
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