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За тиждень кількість вкладників у воєнні облігації побільшало на понад 30 тисяч

Понеділок, 9 травня 2022, 21:39 - Ілля Колдомасов

Минулого тижня кількість вкладників у воєнні облігації серед громадян та бізнесу збільшилася з 11,8 до 43,3 тисяч. 

Про це повідомляє НБУ

"Рекордне зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм НБУ, біржами та центральним контрагентом", - пояснили у регуляторі. 

Також там це пов'язують з введенням напередодні нових модернізованих сервісів API-взаємодії системи "Депозитарій НБУ". 

Нагадуємо:

Станом на 9 травня 2022 року обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн дол та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн.

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Економічна правда
Укр / Рус
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