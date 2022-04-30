Витренко переназначили главой "Нафтогаза" еще на год
Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко переназначен на эту должность еще на год до 29 апреля 2023 года.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 26 апреля.
Срок выполнения Витренко своих полномочий истекал 29 апреля, поэтому с 30 апреля правительство избрало и переназначило его председателем НАК на один год.
До назначения в 2021 году Витренко временно исполнял обязанности министра энергетики с декабря 2020 года. Дважды его пытались назначить министром энергетики, однако голосов в Верховной Раде не хватало.
Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директором "Нафтогаза".
Напоминаем:
Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", после чего назначил четырех новых членов правления.
В октябре этого года был объявлен конкурсный отбор на независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".
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