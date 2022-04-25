Маск может приобрести Twitter на этой неделе в сделке на 43 миллиарда долларов

Компания Twitter Inc. ведет переговоры о продаже Илону Маску и может завершить сделку в 43 млрд долл. уже на этой неделе.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на осведомленных собеседников.

Стороны встретились в воскресенье, чтобы обсудить предложение Маски, продвинулись в переговорах. В то же время отмечается, что никаких гарантий, что соглашение в конце концов заключат, нет.

Ожидалось, что Twitter отклонит предложение о покупке соцсети Маском и введет юридические ограничения на приобретение им в собственность более 15% акций.

Однако после того, как глава Tesla и SpaceX нашел финансирование в 46,5 млрд долл. для сделки, а акции компании на рынке упали, Twitter изменил свою позицию и все же допустил переговоры о покупке.

Маск уже заявил, что может пойти на прямое соглашение с акционерами и запустить тендерный механизм, однако даже при значительной поддержке собственников акций Маск все равно не сможет обойти ограничения в 15% своей доли.

Кроме того, Маск выразил готовность продать свою действующую долю более чем на 9%, если сделка сорвется.

Напоминаем:

Миллиардер Илон Маск заявил, что нашел 46,5 млрд долларов долгового и акционерного финансирования для покупки Twitter и рассматривает возможность отправить свое предложение непосредственно акционерам.

Илон Маск выступил с предложением приобрести социальную сеть Twitter за 43,4 млрд долларов после того, как отказ от места в совете директоров позволил ему приобрести большую долю в компании.

Сообщалось, что в ответ совет директоров компании объявил об утверждении меры, которая не позволит кому-либо нарастить долю в компании более 15%.

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.