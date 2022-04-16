Совет директоров Twitter не позволил Маску существенно нарастить долю в компании

Илон Маск предложил выкупить 100% акций Twitter и был готов заплатить 43 миллиарда долларов. В ответ совет директоров компании объявил об утверждении меры, которая не позволит кому-либо нарастить долю в компании более 15%.

Об этом говорится в пресс-релизе

Эта мера снижает вероятность того, что какая-либо структура, лицо или группа компаний сможет получить контроль над Twitter через покупку акций на открытом рынке, не заплатив при этом всем акционерам достаточной суммы.

Также не предоставив совету директоров достаточного времени для принятия информированного решения и выбора действий в лучших интересах акционеров.

Напоминаем:

Илон Маск выступил с предложением приобрести социальную сеть Twitter за 43,4 млрд долларов после того, как отказ от места в совете директоров позволил ему приобрести большую долю в компании.

Он стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.