Маск заявил, что нашел 46,5 миллиардов долларов на попытку купить Twitter

Миллиардер Илон Маск заявил, что нашел 46,5 млрд долларов долгового и акционерного финансирования для покупки Twitter и рассматривает возможность отправить свое предложение непосредственно акционерам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Согласно документу, представленному SEC, Маск готов взять на себя обязательство вложить $33,5 млрд, включая $21 млрд собственного капитала nf $12,5 млрд маржинальных кредитов под залог части его акций Tesla.

А банки, включая Morgan Stanley, согласились предоставить $13 млрд долгового финансирования.

В письме Маск также сообщает, что для финансирования сделки связанные с ним юридические лица "получили письма-обязательства с обязательством предоставить в совокупности около $46,5 млрд".

Напоминаем:

Инвесткомпания Apollo Global Management Inc. рассматривает возможность участия в попытке купить Twitter.

Илон Маск выступил с предложением приобрести социальную сеть Twitter за 43,4 млрд долларов после того, как отказ от места в совете директоров позволил ему приобрести большую долю в компании.

Сообщалось, что в ответ совет директоров компании объявил об утверждении меры, которая не позволит кому-либо нарастить долю в компании более 15%.

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.

Экономическая правда