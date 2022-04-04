Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.

Про це пише Financial Times з посиланням на звіт компанії, надісланий Комісії з цінних паперів та бірж США.

Видання зазначає, що Маск лише тиждень тому опублікував у Twitter пост про те, що "серйозно думає" про створення нової соцмережі.

Вартість пакету акцій Маска становить 2,89 млрд дол, підрахував CNBC, базуючись на ціні закриття у п'ятницю, 1 квітня.

"Маск не зробив жодної заяви про причини покупки акцій. Twitter не відразу відповів на запит про коментар.

Маск часто користується Twitter, у нього більше 80 мільйонів підписників, але останніми тижнями він скептично ставиться до того, як він використовується та розроблений.

Він використав опитування минулого місяця, щоб запитати своїх підписників, чи Twitter "суворо дотримується" принципу свободи слова, який є важливим для демократії, додавши, що "наслідки цього опитування будуть важливими". Понад 70% респондентів відповіли "ні", - пише FT.

На запитання користувача Twitter, чи не розгляне він створення власної платформи соціальних медіа, яка надає пріоритет свободі слова, Маск відповів, що "серйозно думає" над цією ідеєю.

Економічна правда