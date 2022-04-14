Маск хочет купить Twitter за 43 миллиарда долларов

getty images

Илон Маск выступил с предложением приобрести социальную сеть Twitter за 43,4 млрд долларов после того, как отказ от места в совете директоров позволил ему приобрести большую долю в компании.

Об этом сообщает Financial Times.

Предложение Маска по покупке акций компании за 54,2 доллара за каждую появилось через несколько дней после того, как он приобрел 9% акций компании, став ее крупнейшим акционером.

Владелец таких компаний, как Tesla и SpaceX, объявил о предложении в четверг в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В заявлении отмечено, что предложенная цена акции в размере 54,2 доллара учитывает надбавку в 38% к цене акции 1 апреля – за день до того, как стало известно о приобретении доли Маском.

Напоминаем:

Миллиардер и самый богатый человек мира Илон Маск может приобрести еще больше акций Twitter. Недавно он приобрел более 9% акций Twitter, но решил не входить в совет директоров Twitter. Он стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.