Путин рассказывает россиянам о "стабилизации экономики" за две недели до дефолта

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Президент РФ Владимир Путин продолжает рассказывать россиянам о том, как агрессор противостоял "беспрецедентному давлению санкций со стороны Запада", хотя вероятнее всего войдет в дефолт через две недели - 4 мая.

Об этом сообщает российский Коммерсант.

Он заявил, что страна якобы выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, а курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется сильным платежным балансом. Как ранее сообщалось, РФ искусственно удерживает курс рубля благодаря валюте от ЕС, получаемой как оплата за газ.

Товарные запасы в торговых сетях тоже восстанавливаются, убеждает российский президент, а спрос пришел в норму.

В то же время, он признает, что Россия столкнулась с мощной инфляцией – к 8 апреля она достигла 17,5%, а рост цен на продукты составил 9,4%. Путин считает, что экономика страны дальше должна финансироваться за счет бюджета для поддержания ликвидности.

Путин также не отказывается от перевода внешней торговли РФ в рубли "и другие национальные валюты", в которые, скорее всего, не входят "недружественные" доллар и евро. Он отметил, что в новых условиях необходимо "продвигаться гораздо более высокими темпами".

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ по оплате по странам Евросоюза газа в рублях, но, вероятно, для ЕС ничего не изменится.

Из-за сложностей с получением платежей на зерно на фоне вторжения РФ в Украину и санкции российские экспортеры зерна просят Центробанк разработать возможность расчетов за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей.