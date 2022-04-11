В РФ говорят, что страны Запада искусственно создают "рукотворный дефолт": готовы судиться

РФ готова обратиться в суды в случае объявления ей дефолта из-за невыполнения обязательств по еврооблигациям и доказать, что сделала все попытки для проведения выплат. В Минфине РФ говорят, что страны Запада искусственно создают "рукотворный дефолт".

Об этом в интервью "Известиям" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По оценке главы Минфина РФ, на займы на внешних рынках приходится до 4,7 трлн рублей из общего госдолга в 21 трлн.

По словам Силуанова, российская сторона выполнила все шаги, необходимые для того, чтобы инвесторы получили выплаты.

"Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях", – рассказал министр финансов.

По его словам, процесс будет непростым для России. По мнению Силуанова, западные страны пытаются искусственно создать "рукотворный дефолт".

Силуанов добавил, что "дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад всеми силами будет пытаться реализовать это".

По его словам, валютные счета России заблокировали, потому платежи владельцам облигаций произведены в рублях. Иностранные собственники долга, по его словам, имеют доступ к этим деньгам и "могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, эмитируемых Министерством финансов, на расчеты по налогам, на ряд других операций".

Глава Минфина РФ добавил, что инвесторы смогут конвертировать рубли в иностранную валюту, но после разблокирования валютных счетов России за границей.

Напомним:

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным – в частности, Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках, написал Bloomberg.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.

Экономическая правда