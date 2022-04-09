S&P объявило России "выборочный дефолт" по иностранной валюте

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

Об этом говорится в сообщении S&P.

Отмечается, что рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C с негативным прогнозом.

"Снижение рейтинга последовало за тем, что российское правительство, как мы понимаем, произвело выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", - говорится в сообщении.

Теперь, у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт. Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с доходом, который был предусмотрен.

Напоминаем:

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.