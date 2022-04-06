Привет, дефолт: РФ провела выплаты по евробондам в рублях
Среда, 6 апреля 2022, 12:49
Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что скорее всего будет означать дефолт.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.
В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.
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