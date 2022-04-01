Нефтяной ответ США и пенсии россиян "на ветер": итоги на экономическом фронте 1 апреля

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Еще недавно фраза "россия объявила дефолт", сказанная 1 апреля, воспринималась большинством людей на планете как первоапрельская шутка. Однако сегодня эти слова как никогда близки к истине.

Экономика агрессора страдает тяжелыми ударами санкций Запада, а также беспощадным ответом на них со стороны российских властей. Последняя готова избавить себя от крупнейшего источника доходов в собственный бюджет — поступления от продажи газа — лишь бы отомстить Западу за санкции.

Однако Запад и сам не прочь ограничить потребление российских энергоресурсов и уже делает уверенные шаги на пути к энергетическому эмбарго России. При этом ключевым фактором, приближающим введение эмбарго на российские нефть и газ, является не столько ответ Запада на агрессию россии против Украины, сколько террористическое поведение самой россии.

Нефтяной ответ путина

Нефть – один из ключевых товаров российского экспорта. По объемам добычи и экспорта "черного золота" российская федерация уступает только Саудовской Аравии и является вторым крупнейшим экспортером в мире.

Для того чтобы быстро отказаться от российской нефти мира, нужно консолидировать усилия и совместно работать над уменьшением потребления и увеличением добычи. И в этих двух направлениях уже заметны первые результаты.

Накануне об увеличении добычи черного золота сообщала Канада. Да, страна готова к концу года нарастить объемы добычи своих энергоресурсов на 7%. Это высвободит на мировой рынок дополнительные 300 тысяч баррелей нефти в сутки (или почти 110 млн баррелей в год).

Еще более серьезный удар для нефтяной отрасли России нанесут, высвободив на рынок 1 млн баррелей нефти в день из своих резервов, как сегодня объявил президент Штатов Джо Байден.

Высвобождать по 1 млн баррелей из собственных резервов США готовы в ближайшие полгода. Эти дополнительные объемы нефти составят 5% от всего американского спроса на "черное золото" и 1% от общемирового спроса.

Также 1 апреля президент Штатов Байден призвал американские нефтяные компании активнее инвестировать в свою добычу.

"В прошлом году нефтяные компании США получили около 80 миллиардов долларов прибыли. Сейчас не время для рекордных прибылей. Пора сделать шаг на благо своей страны. Чтобы ответить Владимиру Путину, нужно инвестировать в непосредственное производство", — заявил он.

Вероятно, условную российскую "квоту" на поставки нефти начнут "дерибанить" и другие страны-экспортеры, ведь это отличная возможность нарастить свою долю на общемировом рынке и увеличить свои поступления. Уже около 30 стран объявили о планах выпустить нефть из своих резервов вслед за США.

Конечно, у решения США об открытии своих нефтяных резервов есть и другая причина — борьба с энергетической инфляцией, которая еще до войны достигала рекордов за последние несколько десятилетий. В энергетическом кризисе в мире россия играла не последнюю роль, и теперь будет платиться за свои попытки шантажировать.

Еще один способ потратить пенсии россиян

Еще до Мирового финансового кризиса, в начале 2008 года, в России выступили со, казалось бы, благородной инициативой. Там был создан фонд национального благосостояния, куда перечисляли часть доходов от добычи нефти и газа.

Этот фонд задумывался как часть российской пенсионной системы: за его счет государство должно было софинансировать вклады россиян в накопительный уровень пенсионного обеспечения. Однако реальность использования средств фонда, как всегда, оказалась несколько тривиальнее.

Уже в 2008 году, в разгар кризиса, средствами ФНБ заделывали "дыры" в экономике, спасали государственные банки и компании. Ситуация повторилась в 2014 году после незаконной оккупации украинского Крыма.

Во время кризиса, который вызвала полномасштабная вооруженная агрессия россии против Украины, российские власти не придумали ничего лучшего, чем снова использовать пенсионные средства своего населения на "латание дыр".

Так, 1 трлн рублей из фонда начали использовать для покупки акций российских компаний, получивших "мусорные" кредитные рейтинги и массово дешевевших на фоне паники на финансовом рынке агрессора.

Еще один способ использовать средства ФНБ предложили в госдуме: там хотят на средства пенсионных накоплений россиян докапитализировать государственные российские банки без предварительного согласия на это российского центробанка.

Такая политика россии во многом объясняет поведение ее "одичавших" солдат, которые, убегая из Украины, выносят из жилищ наших граждан всю бытовую технику, ковры и даже одежду.

В русской "глубинке" никогда не было достойной жизни из-за того, что российские власти постоянно жертвуют благополучием своих граждан в пользу имперских замашек. И такое отношение к своему народу у кремля вряд ли изменится в перспективе.

Спад производства vs "дискриминация" Chanel

За последний месяц россия столкнулась с худшим с 2020 спадом производственной активности. Если два года назад причиной был COVID-19, то сейчас аналитики S&P Global связывают это с резким увеличением сроков поставок и нехваткой сырья и комплектующих. Очевидно в результате санкций.

Подобные расчеты агентства подтверждают и новости российских рынков. Каждый день появляются сообщения от отраслей о нехватке материалов для бесперебойной работы и прогнозы связанных с этим негативных экономических последствий.

Только сегодня российские производители пива заявили о нехватке алюминиевых банок и их потенциальном исчезновении с рынка и замене стеклянных или ПЭТ-упаковок. Буквально вчера один из крупнейших поставщиков алюминиевой тары для напитков Ball сообщил о выходе из России.

Кроме того, виноделы прогнозируют рост цен и необходимость искать российские аналоги комплектующих для производства; смартфоны в магазинах дорожают из-за отказа производителей предоставлять рассрочки дистрибьюторам; иностранные заказчики расторгают контракты с российскими анимационными студиями.

К тому же, компании-поставщики продолжают покидать российский рынок, не только уменьшая производственную активность, но и ставя под угрозу рабочие места.

Сегодня о полном выходе из РФ заявил крупнейший европейский производитель картона Smurfit Kapp Group, а поставщик холодильников и кондиционеров Danfoss покидает еще и рынок Беларуси. На двоих в компаниях работает более 2000 сотрудников.

Российским компаниям работать за границей тоже становится все труднее: Эстония запретила Яндекс.Такси и призывает страны ЕС последовать этому примеру, а Газпрому пришлось выйти из своей немецкой "дочки", чтобы не допустить ее национализацию.

Пока максимум, вызывающий возмущение граждан россии – это отказ магазинов Chanel в Дубае продавать свой товар тем, кто не может заполнить форму и подтвердить, что не проживает в стране-агрессоре и не собирается там носить изделия бренда.