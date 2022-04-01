30 країн вирішили вивільнити нафту з резервів слідом за США – Байден
Президент США Джозеф Байден заявив, що понад 30 країн приєдналися до кампанії з насичення нафтою ринку з метою зниження цін на цей енергоресурс.
Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я координував цей крок із союзниками та партнерами по всьому світу. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти", – сказав Байден.
Він заявив, що різні держави виступили єдиним фронтом з метою не дати РФ "перетворити енергетичні ресурси на зброю", спрямовану проти США, держав Європи та інших країн.
При цьому Байден назвав нинішнє вивільнення палива із стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює із американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.
Напередодні Байден оголосив про рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн. барелів нафти на добу протягом найближчих шести місяців.
Президент додав, що багато в чому ціни залежатимуть від того, скільки нафти зі стратегічних запасів погодяться вивільнити союзники США. Байден припустив, що вони могли б виділити 30-50 млн. барелів.
На цьому тлі нафтові котирування завершують тиждень найбільш різким зниженням за два роки. З початку тижня Brent подешевшала більш ніж на 10%, WTI – на 12%.
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