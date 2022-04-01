Естонія заборонила Яндекс.Таксі і пропонує зробити це по всьому ЄС

Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо Яндекс.Таксі, заборонивши діяльність підприємства в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки Естонії.

"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", - сказала вона.

Важливою причиною запровадження санкцій є недавнє рішення Росії, згідно з яким Yandex має передавати зібрані ним персональні дані спецслужбам.

"Метою санкцій є запобігання збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами. Для використання програми Yandex необхідно надати доступ до великої кількості персональних даних, які обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи. У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії", - пояснив міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть.

В результаті санкцій таксофірмам та водіям заборонено їздити через додаток таксовозвозу Yandex та виконувати замовлення.

Інтернет-провайдери також повинні обмежити доступ до пов'язаних з таксовозвозом сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та ін.) повинні обмежити завантаження програми Yandex.Taxi та припинити пропонувати оновлення програм.

Європейська правда