У Держдумі хочуть витратити пенсійні гроші росіян на докапіталізацію банків

Комітет Держдуми схвалив законопроект, який дозволяє Мінфіну на підставі окремих рішень уряду купувати коштом Фонду національного добробуту (є частиною пенсійного забезпечення росіян) акції кредитних організацій.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Як випливає із законопроекту, для проведення операції з придбання акцій не потрібно буде отримувати попередньої згоди центробанку.

Крім того, для таких угод не потрібно буде оцінювати вартість паперів компетентним органом.

Нагадуємо:

Уряд уже використав кошти цього фонду для докапіталізації банків у кризу 2008-2009 років.