В Украине во время войны будут гарантировать полную сумму банковских вкладов

Верховная Рада одобрила закон, гарантирующий полное возмещение суммы банковских вкладов физическим лицам во время действия военного положения.

Об этом сообщил глава Налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев.

Так, депутаты одобрили закон №5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и трех месяцев после него.

По истечении этих трех месяцев сумма предельного размера возмещения средств по вкладам вырастет до 600 тысяч гривен. До настоящего времени максимальная сумма возмещения составила 200 тысяч грн.

Этот законопроект находится на рассмотрении в ВРУ еще с прошлого года и предусматривает, среди прочего, присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.

В последней версии, одобренной комитетом к войне, говорилось о постепенном повышении суммы гарантирования с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн и впоследствии до 600 тысяч грн.

Напоминаем:

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения.

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тысяч гривен, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.