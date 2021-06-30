Рада підтримала збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч за основу

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Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Про це відомо з засідання Ради.

Документ підтримали 235 нардепів.

Ним передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.

З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Автор альтернативного законопроєкту та голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев зазначив, що цей законопроєкт – не лише про "повернення ощадбанку до системи гарантування вкладів, він також і про плавність цього процесу".

За його словами, проєкт закону затверджує також порядок проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізосіб.

Крім цього, він визначає механізм врегулювання заборгованості Фонду за векселями, виданими в обмін на держоблігації у 2015-16 роках у сумі 68,9 млрд грн.

Документ раніше підтримав комітет Верховної Ради, також альтернативний законопроєкт підтримали в НБУ та Мінфіні.

Нагадуємо:

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. Питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду також визначені у Меморандумі з МВФ.

Раніше Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Під час банківської кризи 2014-17 років для забезпечення виплат вкладникам майже 90 неплатоспроможних банків, Фонд гарантування був змушений залучити майже 80 млрд грн кредитних коштів під ринкові 10-14% від уряду та НБУ. Щодо Нацбанку, Фонд повністю розрахувався за боргом у майже 20 мільярдів гривень.

Економічна правда