Збільшення гарантованої суми вкладів до 600 тисяч: Комітет рекомендує прийняти закон

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Фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту прийняти в цілому законпороєкт № 5542-1, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Проєкт закону, зокрема, передбачає поступове набуття державного Ощадбанку статусу банку - учасника системи гарантування вкладів фізичних осіб.

А також - вирішення питання щодо забезпечення фінансової стійкості системи гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розрахунку необхідного значення цільового показника, встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору та запровадження механізмів їх розрахунку та порядку встановлення.

Крім цього, пропонується вдосконалення механізмів надання Фонду кредитної підтримки з боку НБУ та держави.

А також - удосконалення процедури встановлення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами та поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400 до 600 тисяч гривень у разі забезпечення фінансової стійкості Фонду.

За словами глави профільного підкомітету Андрія Іванчука, до законопроєкту надійшло 246 поправок, із яких пропонується врахувати 54, а решту - відхилити.

"Комітет підтримав редакцію, запропоновану підкомітетом і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за підсумками розгляду законопроекту у другому читанні прийняти його в цілому з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку. Питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду також визначені у Меморандумі з МВФ.

Економічна правда