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У НБУ відреагували на ідею Зеленського гарантувати 100% депозитів

П'ятниця, 18 березня 2022, 13:43

Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Про це повідомяє пресслужба НБУ.

"100% гарантія за депозитами фізичних осіб  дасть упевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава гарантує кожному громадянину повернення його коштів у повному обсязі", – йдеться у повідомленні. 

У регулятора зазначили, що запровадження 100% гарантії на банківські вклади не означає, що виникне потреба в компенсації з боку держави вкладів усіх банків. 

"До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності. Запровадження 100% гарантії на банківські вклади – це додатковий механізм підтримання банків", – повідомили в Нацбанку.

"Так звана "бланкова гарантія" – це світова практика. До прикладу, цей крок був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині", – додала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Економічна правда

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