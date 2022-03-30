СМИ: в немецком офисе Газпрома прошли обыски, подозревают в завышении цен

Представители Европейского Союза провели обыски в офисах немецких подразделений Газпрома в рамках расследования роли российского газового гиганта в завышении цен.

Об этом пишет bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Чиновники посетили офисы компаний, в том числе Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH , которая поставляет около 20% газа.

По словам источников, этот рейд проводится в то время, когда Европа активизировала свое расследование относительно того, не вызвало ли поведение "Газпрома" скачок цен на газ и усугубление энергетического кризиса в регионе.

Нагадуємо:

Напередодні початку опалювального сезону у 2021 році російський Газпром, що володіє 10% потужностей ПСГ Європи, почав відбирати з них газ. Це посилило нестачу на ринку і змушувало ціни стрімко зростати. При цьому транзит газу через Україну впав до рекордних рівнів, а збільшувати його компанія відмовлялася.

Одночасно з цим Росія та її газовий монополіст займалися будівництвом газогону Північний потік-2, який би постачав газ з РФ до Німеччини в обхід Україні. РФ не раз використовувала свої поставки газу як важіль для шантажу ЄС щодо сертифікації ПП-2, яка б дозволила запустити "трубу".