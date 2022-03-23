Renault снова останавливает производство в РФ и думает, что делать с долей в АвтоВАЗе

Совет директоров французского конгломерата Renault после критики по поводу своей работы в РФ решил снова остановить производство и размышляет над действиями по части в российском АвтоВАЗе.

Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам заседания в среду.

Отмечается, что производство на московском заводе с сегодняшнего дня прекращено.

"По своей части в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей среды и с учетом ответственного отношения к своим 45 000 сотрудникам в России", - говорится в заявлении.

Renault владеет контрольным пакетом акций автопроизводителя "АвтоВАЗ" вместе с Ростехом - российской госкомпанией, которая с 15 марта находится под санкциями ЕС за содействие оборонному сектору РФ.

На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Renault является одним из немногих мировых автопроизводителей, которые после вторжения России в Украину не остановили работу в стране-агрессоре или отказались от торговли с ней. Российский рынок, на котором компания выпускает автомобили Lada, занимает около 10% доходов Renault.

Напоминаем:

Французский автопроизводитель Renault возобновил во вторник производство на своем заводе в Москве. Решение Renault возобновить производство поддерживает французское правительство, являющееся его основным акционером, говорят источники.



