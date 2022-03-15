ЄС ввів санкції проти найбільших нафтових компаній, але купувати нафту продовжить

Санкції, які Євросоюз запровадив 15 березня, включають обмеження проти великих компаній оборонного комплексу РФ, а також – нафтогазових компаній, але текст дозволяє купувати нафту та газ за великої необхідності.

Про це йдеться у тексті санкцій, опублікованному 15 березня.

З цими компаніями або їхніми мажоритарними акціонерами заборонено мати будь-які економічні зв'язки.

У тексті міститься частина, через яку "хвилювалися" посли ЄС – нові санкції допускають транзакції з компаніями з переліку, якщо є "велика необхідність" в купівлі чи імпорті викопного палива, зокрема вугілля, нафти та газу, титану, алюмінію, міді, нікелю, паладіуму, залізної руди у або через РФ.

До санкційного переліку увійшли 10 компаній, серед яких є:

корпорації оборонного комплексу: російський "Оборонпром", "Об’єднана суднобудівна корпорація", "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Ростєх", "Сєвмаш", "Совкомфлот", "Об’єднана авіабудівна корпорація", "КАМАЗ";

Найбільші нафтові компанії РФ: "Роснєфть", "Транснєфть", "Газпром Нєфть".

Нагадуємо:

Країни Євросоюзу погодили четвертий пакет санкцій проти Росії, які включають торговельні обмеження на залізо та сталь, а також заборону ввозити в РФ товари розкоші.

Як повідомляло Reuters, уряди країн блоку були стримані страхом суттєвого зростання цін на нафту, тож багато урядів ЄС просили передбачити в тексті винятки, які б дозволили компаніям оплачувати свої рахунки перед російською стороною і продовжувати купувати їх нафту.





