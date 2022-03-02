Газ в Европе взлетел до 2260 долларов за тысячу кубов – новый рекорд

Цены на газовые фьючерсы в Европе выросли до нового максимума в 2260 долларов за тысячу кубометров после сообщений о банкротстве оператора "Северный поток-2".

Об этом известно из данных лондонской биржи ICE, которая отслеживает котировки газовых фьючерсов в главном терминале Европы TTF.

После того, как цена достигла пика, она несколько опустилась и к 11:10 по Киеву составила 1980 долларов за тысячу кубов. Добровой рост составляет около 50%.

Цены на газ начали активно расти в понедельник, 21 февраля, после признания Путиным "независимости" террористских группировок на оккупированных территориях Украины. В день, когда началась полномасштабная война России против Украины, 24 февраля, цены достигли пика в 1540 долларов за тысячу кубов.

Однако после этого они начали падать по двум причинам. Первая – санкции ЕС, США и Британии практически не затрагивали энергетический сектор России. Во-вторых, европейские компании заказывали еще больше газа в РФ, который та прокачивала через Украину уже в условиях войны.

Во вторник стало известно, что оператор газпромовского "Северного потока-2" обанкротился, что фактически сделало газопровод стоимостью 11 млрд долларов металлоломом в море.

Напомним, что после того, как канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации Северного потока – 2, член Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам "газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов".

Напоминаем:

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Газовый монополист неоднократно использовал ПП2 как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.

Предыдущий максимум 2200 долларов за тысячу кубов был установлен 21 декабря на фоне похолодания в Европе и сокращения прокачки газа российским Газпромом.