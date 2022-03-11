У Путина говорят, что условий для дефолта РФ нет: есть "запас" для выплат долгов в рублях

Спикер президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что условий для дефолта РФ нет, "если они не создаются и не ставятся нам искусственно".

Об этом пишет Forbes Россия.

По словам Пескова, РФ обладает достаточным "запасом прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях".

"Мы с вами слышали заявления руководителей наших финансовых ведомств – Минфина и т.п. – о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таких условий для дефолта не существует, если они не создаются и не ставятся нам искусственно", - заявил он.

Ранее президент РФ Путин издал указ, которым разрешил выплачивать внешний долг российских эмитентов перед "недружественными" странами в рублях.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 10 марта заявил, что Россия намерена погашать и обслуживать свои обязательства в рублях в случае, если попавшие под санкции валютные счета ЦБ и правительства не будут разблокированы.

При этом даже российские эксперты предупреждают, что выплаты внешнего долга в российской валюте будут расценены как дефолт государства.

Если министр Силуанов заплатит по еврооблигациям в рублях, то это, скорее всего, будет признано дефолтом государства. Соответственно, все соответствующие российские ценные бумаги подпадают под условия кросс-дефолта, и их владельцы могут предъявить иски в Минфин о погашении всех облигаций. сразу и сиюминутно", - заявил, в частности, экономист Сергей Алексашенко.

Напоминаем:

В МВФ уже не считают маловероятным дефолт России по внешнему долгу.

Льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля – шансы РФ осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле означает дефолт "как в Венесуэле".

Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Выплаты по суверенным облигациям России нерезидентам будут зависеть от санкций, введенных Западом, заявили в Минфине РФ. Это вызвало опасения технического дефолта по поводу еврооблигаций на десятки миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Экономическая правда