Всі розділи
Укр / Рус

За крок від дефолту: Moody's понизило рейтинг Росії до другого найнижчого

Неділя, 6 березня 2022, 13:05

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Moody's.

Крім того, Росії присвоєно кредитний рейтинг Ca з негативним прогнозом. Найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С, і його отримують емітенти, які оголосили дефолт.

Доповнюється…

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті