За крок від дефолту: Moody's понизило рейтинг Росії до другого найнижчого

Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Moody's.

Крім того, Росії присвоєно кредитний рейтинг Ca з негативним прогнозом. Найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С, і його отримують емітенти, які оголосили дефолт.

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