За крок від дефолту: Moody's понизило рейтинг Росії до другого найнижчого
Неділя, 6 березня 2022, 13:05
Агентсво Moody's змінило суверенний кредитний рейтинг РФ з B3 до Ca – тепер Росію відділяє лише одна сходинка від дефолту.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Moody's.
Крім того, Росії присвоєно кредитний рейтинг Ca з негативним прогнозом. Найнижчий можливий рейтинг за оцінкою агентства – С, і його отримують емітенти, які оголосили дефолт.
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