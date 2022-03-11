МВФ: не считаем маловероятным дефолт России
В МВФ уже не считают маловероятным дефолт России по внешнему долгу.
Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Укринформ.
Также там прогнозируют глубокую рецессию. "Российская экономика сокращается, а рецессия в России будет глубокой - это уже понятно", - отметила Георгиева.
Она также заявила, что МВФ в операционном плане сейчас никак не взаимодействует с Россией.
Напоминаем:
Глава исполнительного совета МВФ Кристалина Георгиева заявила, что еще слишком рано предсказывать влияние войны и широкомасштабных санкций, которые США и их союзники ввели против России, на мировую экономику.
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