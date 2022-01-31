Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджета

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Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

Об этом известно из ответа Министерства финансов на запрос Экономической правды.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии – это около 2,5 млрд грн. Предание состоялось 21 января.

Ранее ЭП рассказывала, что в случае дефолта ГПЗКУ было два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 млн долл. и проценты по нему, либо около 25 млрд грн.

В случае реализации первого сценария в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 млрд грн.

Также, сообщили в Минфине, Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации "зернового" кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.

Министерство отмечает, что украинская сторона будет настаивать на реструктуризации.

Читайте больше о происходящем в Госзерновой корпорации в статье ЭП: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов

Напоминаем:

В декабре 2012 года ГНСК получила 1,5 млрд долларов кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставки украинского зерна в Китай.

Ранее ЭП уже сообщала, что государственная зерновая корпорация Украины не располагает достаточными средствами на выплаты по китайскому кредиту. Только за три квартала 2021 года ГПЗКУ получила 328 млн грн чистого убытка, а за последние 5 лет – 10 млрд грн.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции нанесли ущерб для госкомпании более чем на 57 млн долларов.

Позже Нацполиция задержала руководителя "ГПЗКУ" Андрея Власенко при попытке побега из Украины в аэропорту "Жуляны".

Как ранее сообщала ЭП, "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

В 2015 году ЭП опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров. По подсчетам ЭП, за 2012-2014 годы из ГПЗКУ было вымыто более 200 млн дол. Часть средств была выведена из компании в 2014 году, когда уже сменилась власть.

Экономическая правда