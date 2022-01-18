Гетманцев считает, что Украина может пройти год без новой программы МВФ

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Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы заставляли просто завтра заключать новую программу с МВФ", – заявил он.

Гетманцев считает, что Украина "должна подискутировать условия этой программы и заключить соглашение на выгодных для нас условиях". При этом он убежден, что Украина к лету получит два следующих транша в рамках действующей программы stand-by - 700 млн долларов каждый.

Отметим, что согласно графика Министерства финансов Украина должна выплатить 550,7 млрд грн на погашение и обслуживание государственного долга по действующим контрактам.

При этом на фоне военной угрозы со стороны России украинские еврооблигации стремительно падают в цене, из-за чего активно растет их доходность. Это означает, что правительство может быть вынуждено значительно поднимать ставки по ценным бумагам, чтобы заимствовать средства.

Пик выплат по госдолгу приходится на февраль 2022 года – придется оплатить 66,3 млрд грн, преимущественно по внутренним займам. Зато в сентябре правительство ожидает пик по внешним выплатам в 52,5 млрд грн, ведь, в частности, наступит срок погашения украинских еврооблигаций.

По последним данным Минфина, к концу ноября 36,8% госдолга Украины концентрируется в гривне, еще 35,5% – в долларе США.

Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

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Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ожидает последующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.