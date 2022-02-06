Новости выходных: ограничения на рынке электроэнергии, Минфин покупает еврооблигации

О рейтинге. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".

О перевозках. Глава правления Укрзализныци Александр Камишин написал, что с 10 февраля 2022 года будут сняты все ограничения на железнодорожный транзит в Польшу.

О долге Украины. Министерство финансов провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их объем в обращении сократился до 912 миллионов долларов.

О метро. Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование входа станции метро "Львовская брама" с ожидаемой ценой 73,4 миллиона.

Об электроэнергии. Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела ограничительные меры, направленные на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен.