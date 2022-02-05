Минфин снова выкупает еврооблигации

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Министерство финансов провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их объем в обращении сократился до 912 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов Украины провело несколько операций обратного выкупа ВВП-варрантов, в результате по состоянию на 4 февраля 2022 Министерству финансов принадлежит около 20% процентов общей номинальной суммы ценных бумаг", - говорится в документе.

Издание пишет, что Минфин отмечает, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021-2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет. Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете, добавило ведомство.

Напоминаем:

Министерство финансов Украины в декабре 2021 года выкупило около 5% ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года.

ВВП-варранты Украина выпустила при реструктуризации государственного долга в 2015 году в обмен на списание кредиторами части внешней валютной задолженности.

Выплаты по ним производятся на ежегодной основе и зависят от темпов роста экономики Украины:

Если экономика страны в отчетном году выросла менее чем на 3% (включительно), то выплаты не производятся. Если ВВП растет на 3-4%, то размер выплат составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП. К примеру, если ВВП вырос на 3,5%, то сумма выплат рассчитывается от 0,5% ВВП (3,5% минус 3%) и составляет 15% от этой суммы, то есть 0,075% ВВП за отчетный год. Если показатель роста ВВП превышает 4%, то размер выплат будет составлять 40% от суммы роста свыше 4% плюс выплаты за прирост ВВП от 3 до 4%.

К 2025 году максимальный размер выплат по варрантам ограничен 1% ВВП Украины. После 2025 года никаких ограничений на размер выплат нет.

Осуществлять выплаты по вариантам Украина должна до 2040 года. Тогда правительство должно произвести последнюю выплату за отчетный 2038 год.

Детальнее о том, как работает инструмент ВВП-варрантов читайте в статье: Украина впервые заплатила за рост экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?