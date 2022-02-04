Новости 4 февраля: провальный запуск спутника, Олимпиада и потери Цукерберга
О спутнике. При подготовке украинского спутника "Січ-2-30" прямой контракт со SpaceX изменился на контракт с посредником, цена которого выросла вдвое, а стабильной связи со спутником до сих пор нет
Об экс-министерке. Бывшая министерка финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Наталья Яресько сообщила, что уходит в отставку с 1 апреля после того, как помогла стране войти в "период стабильности"
О Цукерберге. Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 млрд долларов. Это стало величайшим однодневным падением стоимости в истории фондового рынка США.
Как следствие, основатель и CEO компании Марк Цукерберг потерял 29 млрд долларов и выбыл из первой десятки самых богатых людей Forbes.
О газе. НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа
Об Олимпиаде. Несмотря на официальный бюджет Олимпиады-2022 в 3,9 млрд долларов, на самом деле Китай мог расходы на организацию Игр в 10 раз больше - не менее 39,5 млрд долларов.
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Экономики там нет. Зачем Китаю Зимняя Олимпиада и почему нервничают спонсоры
4 февраля в Пекине откроется 24-я Зимняя Олимпиада. Как Китай готовился к Играм, сколько это действительно стоило и что хочет миру показать китайские власти.
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