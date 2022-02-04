Уже не в топ-10 Forbes: Цукерберг втратив 29 мільярдів доларів за день – причина

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Засновник та CEO Facebook Марк Цукерберг втратив 29 млрд доларів у четвер на тлі рекордного одноденного падіння акцій материнської компанії Meta Platforms Inc.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Цукербергу належить близько 12,8% технологічного гіганта - його одноденне падіння статків оцінюють як одне із найбільших в історії.

За даними Forbes Real-Time, який відслідковує статки мільярдерів у режимі реального часу, статки Цукерберга впали на 25,9% (29,7 млрд дол) - до 87,4 млрд дол.

Таким чином, засновник Meta більше не входить до десяти найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes.

Наразі він посідає лише 12-ту сходинку у рейтингу.

Нагадаємо:

Материнська компанія Facebook Meta у четвер втратила понад 237 млрд доларів - це найбільше одноденне падіння вартості в історії фондового ринку США.

Акції Meta у четвер обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.

Економічна правда