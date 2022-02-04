Рекордне одноденне падіння в історії фондового ринку: Meta втратила 237 мільярдів доларів
Материнська компанія Facebook Meta у четвер втратила понад 237 млрд доларів - це найбільше одноденне падіння вартості в історії фондового ринку США.
Про це повідомляє CNBC.
Акції Meta у четвер обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.
"Падіння Meta перевищило попередній рекорд, встановлений Apple, коли компанія втратила 182 млрд доларів у ринковій вартості за один день у вересні 2020 року", - пише видання.
До 2020 року найбільше одноденне падіння було у Facebook - у липні 2018 року воно склало $119 млрд. Тоді акції впали після того, як Facebook спрогнозувала виручку нижче оцінок аналітиків.
З липня 2018 року рейтинг найбільших одноденних падінь вартості компаній на біржах, складений за даними FactSet на 3 лютого, виглядає в порядку зменшення таким чином:
- Meta (лютий 2022 року) - $237,6 млрд;
- Apple (вересень 2020 року) - $182 млрд;
- Microsoft (березень 2020 року) - $178 млрд;
- Apple (березень 2020 року) - $156 млрд;
- Apple (вересень 2020 року) - $141 млрд;
- Tesla (листопад 2021 року) - $140 млрд;
- Amazon (липень 2021 року) - $138 млрд;
- Facebook (липень 2018 року) - $119 млрд;
- Apple (березень 2020 року) - $119 млрд;
- Apple (грудень 2021 року) - $116 млрд.
Нагадаємо:
Материнська компанія Facebook, Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua