Новости 23 февраля: миссия МВФ, рекордный обвал украинских активов и санкции на ПП2

О МВФ. Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса

О налогах. Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо. ВИДЕО

О войне. Верховная Рада приняла закон, которым 23 млрд грн направляется по направлениям обороны и безопасности Украины

О финансах. Украинские еврооблигации обвалились до самых низких уровней с 2015 года, а нерезиденты сократили портфель украинских гособлигаций на 1 млрд грн из-за российского кризиса

О санкциях. Соединенные Штаты вводят санкции против оператора Северного потока - 2 в ответ на признание РФ "независимости" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР"

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