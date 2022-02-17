Резиденти Дія.Сity об’єдналися для захисту своїх прав

ІТ-компанії, що стали резидентами Дія.Сity, створили своє Об’єднання, аби відстоювати права учасників спецрежиму.

Про це стало відомо профільному виданню dou.ua.

Організація має назву Об’єднання резидентів Дія.City. Її ініціаторами стали IT-компанії, які брали активну участь у розробці законодавчої бази для запуску Дія Сity. Вони ж стали першими резидентами нового правового простору. Право резидентів на самоврядування закріплене на законодавчому рівні.

Для резидентів створили вебпортал, на якому розміщено ключові засади діяльності нового об’єднання. Там також є можливість подати попередню заявку на вступ до організації.

Наразі на сайті зазначаються п’ять учасників об’єднання: NIX Solutions, EPAM, SoftServe, Sigma Software і AltexSoft. Приєднатися можуть компанії-резиденти, які отримали підтвердження свого статусу від Міністерства цифрової трансформації.

"Наша ціль – об’єднати всіх резидентів Дія City в одну організацію задля прозорої та сталої роботи простору наступні 25 років", – розповів засновник компанії SoftServe та один з ініціаторів створення об’єднання Тарас Кицмей.

У статуті нового об’єднання передбачена можливість для діючих громадських організацій, асоціацій та кластерів долучитись до роботи Наглядової ради, "для забезпечення реалізації принципів прозорості та синергії".