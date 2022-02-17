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Новости 17 февраля: Рада увольняет Сенниченко, Поляков продает Firefly за 1 доллар

Четверг, 17 февраля 2022, 21:00
 
Firefly Aerospace

О Сенниченко. Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

О Полякове. Украинский предприниматель Максим Поляков продает за 1 доллар свою мажоритарную долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США.

О виртуальных активах. Верховная Рада повторно проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделала регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

О Витренко. Верховный Суд подтвердил правомерность предписания по прекращению срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Об авиабезвизе. Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

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