Новости 17 февраля: Рада увольняет Сенниченко, Поляков продает Firefly за 1 доллар

Firefly Aerospace

О Сенниченко. Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

О Полякове. Украинский предприниматель Максим Поляков продает за 1 доллар свою мажоритарную долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США.

О виртуальных активах. Верховная Рада повторно проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделала регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.

О Витренко. Верховный Суд подтвердил правомерность предписания по прекращению срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Об авиабезвизе. Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Эксклюзив ЭП

25 этажей вместо четырех. Почему киевские застройщики строят "человейники"

Застройщики убеждены: чем больше этажей – тем больше прибыль. "Экономическая правда" с экспертами развенчивает этот миф. (укр)