Новости 17 февраля: Рада увольняет Сенниченко, Поляков продает Firefly за 1 доллар
О Сенниченко. Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.
О Полякове. Украинский предприниматель Максим Поляков продает за 1 доллар свою мажоритарную долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США.
О виртуальных активах. Верховная Рада повторно проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента и сделала регулятором Нацкомиссию по ценным бумагам.
О Витренко. Верховный Суд подтвердил правомерность предписания по прекращению срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.
Об авиабезвизе. Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.
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25 этажей вместо четырех. Почему киевские застройщики строят "человейники"
Застройщики убеждены: чем больше этажей – тем больше прибыль. "Экономическая правда" с экспертами развенчивает этот миф. (укр)
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