Украинец Поляков продает свою долю в Firefly Aerospace за один доллар

Firefly Aerospace

Украинский предприниматель Максим Поляков продает за 1 доллар свою мажоритарную долю в ракетной компании Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я отдаю за 1 доллар свою долю в 58% в Firefly Aerospace соучредителю компании своему партнеру Тому (Маркусику – ЭП). Уважаемый Комитет по иностранным инвестициям США, Воздушные силы США и еще 23 агентства США, которые предали меня и осуждали меня за мои действия в последние 15 месяцев – надеюсь, вы счастливы", – написал Поляков.

Ранее ЭП сообщала, что Поляков согласился продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace под давлением правительства США – там ссылаются на соображения национальной безопасности.

В частности, представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили возражение против контроля Полякова над компанией из-за опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

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Напомним:

Firefly Aerospace (ранее – Firefly Space Systems) – частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), разрабатывающее легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, перезапустив ее под новым названием Firefly Aerospace.

Экономическая правда