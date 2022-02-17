Витренко против НАПК: Верховный Суд постановил расторгнуть контракт

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Верховный Суд подтвердил правомерность предписания по прекращению срока действия контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Об этом говорится в решении Суда, опубликованном 9 февраля, сообщил enkorr.

Ранее суды первой и второй инстанций обеспечили иск Витренко, учитывая, что до назначения главой НАКа он состоял в должности министра энергетики только 4 месяца, что не подтверждает наличие конфликта интересов.

Верховный Суд не согласился с такими выводами судов, ведь согласно закону реальный конфликт интересов означает противоречие между частным интересом лица и его служебными полномочиями, что влияет на объективность принятия решений.

Кроме того, обосновывает суд, в случаях выявления нарушения требований закона о предотвращении коррупции Нацагенство по предотвращению коррупции (НАПК) вносит руководителю соответствующего учреждения предписание об устранении нарушений.

Такое предписание обязательно для выполнения – именно одно из таких предписаний обжаловал Витренко в суде.

"При приведенном правовом регулировании и обстоятельствах дела кассационную жалобу следует удовлетворить, отменить обжалованные судебные решения и... принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявления о принятии мер обеспечения иска", - говорится в выводах ВСУ.

При этом суд отмечает, что наблюдательный совет "Нафтогаза" является органом, наделенным необходимыми полномочиями по устранению нарушений. Напомним, что в настоящее время НАК функционирует без наблюдательного совета.

Ее полномочия может выполнять акционер "Нафтогаза", то есть Кабинет министров.

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Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

2 июля Витренко обратился к ОАСК с просьбой остановить действие предписания НАПКот 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

5 июля Окружной админсуд Киева остановил действие предписание НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".