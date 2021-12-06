Профільний комітет рекомендує Раді підтримати відставку Сенниченка

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту звільнити Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна.

Про це йдеться у висновку комітету, який додається до проєкту постанови про звільнення Сенниченка.

Проєкт постанови №6382 про звільнення Сенниченка зареєстрували у Раді 3 грудня.

"За результатами розгляду, керуючись положеннями пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, народні депутати України - члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади Голови Фонду державного майна України", - йдеться у висновку комітету.

Читайте більше про відставку голови Фонду у статті Дани Гордійчук та Олександра Колесніченка: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадуємо:

Відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка можуть винести на голосування в останній пленарний тиждень року, заявив 29 листопада голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Дмитро Сенниченко офіційно заявив, що йде з посади голови Фонду державного майна "за власним бажанням".

Голову ФДМ призначає Верховна рада за поданням президента.

За інформацією ЕП, влада на момент відставки не мала запасних варіантів для заміни Сенниченка.

Виносити його звільнення у залу не планували, доки не буде належної кандидатури.

Економічна правда